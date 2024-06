Ramon Menezes fala sobre dificuldade da Série B e exalta a torcida do Ceará: "Não teve protesto"

O Ceará não conseguiu sair do zero diante do Sport, na noite desta quinta-feira, 20, na Arena Castelão, pela 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Após o empate, o zagueiro Ramon Menezes, na saída do gramado, comentou sobre o clássico e destacou a dificuldade da competição.

"Não jogamos o que foi proposto pra gente. O Sport veio com uma formação diferente e tivemos que nos adaptar rápido. No segundo tempo voltamos melhor, tivemos chances, mas não concluímos em gol. Faltou atenção na hora de finalizar e na armação das jogadas. É levantar a cabeça, Série B é difícil mesmo", pontuou.