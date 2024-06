João Paulo pede consenso entre oposição e situação por modernização do estatuto do Ceará

Mandatário do Vovô prega que conselheiros de unam por necessidade de atualização do documento que rege o clube

A reprovação do novo estatuto do Ceará na última segunda-feira não significou o fim da linha aos torcedores e conselheiros que desejam que pontos do documento que rege o clube sejam mudados. Em conversa com a imprensa nesta quinta-feira, 20, o presidente do Vovô, João Paulo Silva, explicou que uma atualização deve ocorrer e pediu consenso entre oposição e situação por modernização na instituição.

"Sei que na cabeça de muitos tem oposição e situação, mas eu não quero ver dessa forma. Tem muita gente boa de ambos os lados, pessoas inteligentes e que possamos acabar com isso de uma vez por todas e modernizar esse estatuto, porque há essa necessidade. Temos que nos sentar porque não pode só um lado decidir. Tem que ter consenso entre as partes e maturidade", ressaltou ele.

O mandatário também aproveitou a oportunidade para explicar como devem ser os próximos passos dados em busca desse objetivo.