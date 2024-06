Torcedores do Ceará se manifestam contra conselheiros que votaram por reprovação de estatuto

Faixa chamando conselheiros de "traidores" foi erguida na Arena Castelão durante jogo do Vovô diante do Sport pela Série B do Brasileirão

As arquibancadas da Arena Castelão foram palco de manifestação de alguns torcedores do Ceará na noite desta quinta-feira, 20, durante jogo do Vovô diante do Sport pela Série B. Contrários aos conselheiros que votaram contra o novo estatuto do clube na última segunda-feira, os alvinegros ergueram uma faixa com a frase "A nação tem 112 traidores".

Na última segunda-feira, 17, conselheiros e sócios-proprietários do Ceará decidiram, por maioria, não aprovar o projeto do novo estatuto do clube alvinegro. A votação, nominal e aberta, ocorreu na quadra da sede do Vovô, em Porangabuçu, e contou com clima tenso. No geral, 112 votaram contra e 104 a favor.



O clima tenso fez com que o Alvinegro de Porangabuçu se manifestasse após mulheres conselheiras do clube sofrerem ataques verbais durante a votação. O time titular que participou do embate diante do Sport, pela 11ª rodada da Série B, entrou em campo com uma faixa com a frase "Ofensa verbal contra mulher também é violência. Não silencie, denuncie! Ligue 180".