Diante do Sport, ataque do Ceará passa em branco pelo segundo jogo consecutivo

Com a baixa efetividade, o time de Porangabuçu perdeu duas chances de vencer e encostar no G4 da Segundona

Nesta quinta-feira, 20, o Ceará empatou sem gols com o Sport pela 11ª rodada da Série B 2024. Na Arena Castelão, o Vovô mostrou pouco ímpeto ofensivo e não conseguiu tirar o zero do placar. Com isso, a equipe chegou ao seu segundo jogo consecutivo sem balançar as redes.

Anteriormente, o ataque alvinegro também já tinha passado em branco na derrota para o Brusque por 1 a 0, no último domingo, 16, fora de casa. Com a baixa efetividade, o time de Porangabuçu perdeu duas chances de vencer e encostar no G4 da Segundona.