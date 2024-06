Presidente do Conselho do Ceará convoca comissão temporária para proposição do estatuto

Sede do Ceará Sporting Club na noite da votação do novo estatuto Crédito: Horácio Neto/OPOVO

O presidente do Conselho Deliberativo do Ceará, Herbert Gonçalves, convocou nesta quarta-feira, 19, uma nova reunião extraordinária. O encontro, que está agendado para ocorrer às 18h, com segunda convocação às 18h30min, nesta sexta-feira, 21, no ginásio do clube, tem como objetivo dar ciência ao pleno do conselho a formação de nova comissão temporária, que irá elaborar o novo estatuto do clube. Conforme documento, a comissão será composta pelos conselheiros Haendel Pinto, Germano Silveira, Francisco Rogério, Nilo Saraiva e David Dias. O movimento ocorre dois dias após a reprovação do novo estatuto do clube, que ocorreu na última segunda-feira, 17, em votação apertada e tensa em Porangabuçu.