Além de clubes brasileiros, Erick Pulga desperta interesse do futebol asiático

O atacante Erick Pulga, artilheiro do Ceará na temporada 2024, despertou o interesse do futebol asiático, conforme apurou com exclusividade o Esportes O POVO. Além disso, clubes brasileiros como Athletico-PR, Corinthians e Vasco fizeram consultas aos representantes do atleta.

Até o momento, não houve formalização de nenhuma proposta ao Ceará pelo atacante de 23 anos. A diretoria do Alvinegro de Porangabuçu não cogita negociar Erick Pulga por menos de R$ 20 milhões, valor da multa do ponta-esquerda, por entender que o jogador é um dos principais jogadores do elenco do clube, que visa a conquista do acesso à Série A ao final da temporada.

Em 2024, Erick Pulga soma dez gols e duas assistências em 21 partidas. O desempenho apresentado no ano coloca o ponta-esquerda como um dos principais atletas do país. Recentemente, o treinador do Vovô, Vagner Mancini, demonstrou confiança sobre uma possível permanência do atacante em meio ao assédio no mercado da bola.