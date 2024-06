João Paulo lamenta discussões em votação do estatuto: "Um dos dias mais tristes que vivi no Ceará"

A votação da última segunda-feira, 20, que reprovou o novo estatuto do Ceará, foi marcada por um clima tenso, com discussões acaloradas entre situação e oposição e vaias para conselheiros e conselheiras do clube. Presente no evento, o presidente do Vovô, João Paulo Silva, demonstrou nesta quinta-feira, 20, decepção pelos confrontos e ataques verbais e classificou o episódio como "um dos dias mais tristes" que viveu no Alvinegro de Porangabuçu.

"O que aconteceu na segunda-feira, pra mim, foi um dos dias mais tristes que eu vivi no Ceará", frisou ele, que explicou os sentimentos referentes as vaias contra conselheiras mulheres.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Entrei no Ceará em 2012 pelo projeto Ceará 2000. Tive muitas alegrias, tristezas, mas não ao ponto do que eu vi na segunda-feira. Aquilo ali é inaceitável. Precisamos respeitar as pessoas acima de tudo e as decisões. Cada um tem seu motivo de escolher o que vai ser melhor pro clube, pro que vai ser apontado ali, e foi uma falta de respeito muito grande. Foi uma ferida muito grande dentro de mim principalmente quando atingiu as mulheres. Tinha uma moça que estava grávida, a própria (conselheira) Inês Cabral que dedicou muitos anos da vida ao Ceará, que o Ceará é a família dela, a vida dela. A gente fica muito triste com aquilo", ressaltou.