"Quem sofre mais é a instituição", diz João Paulo sobre possível boicote de sócios-torcedores

Mandatário do Ceará comentou possíveis pedidos de cancelamentos do programa partindo de sócios-torcedores que não aprovaram o resultado da votação do novo estatuto

A reprovação do novo estatuto do Ceará mexeu diretamente com alguns sócios-torcedores do clube, que tinham interesse na aprovação do documento pela emenda que garantiria direito aos filiados ao time adimplentes por mais 24 meses de participar da votação para a nova diretoria do Vovô.

Com a não aprovação do documento, alguns sócios-torcedores, via rede social, tentaram mobilizar uma onda de cancelamento dos programas de afiliação ao time. Na conversa com a imprensa cedida nesta quinta-feira, 20, o presidente do clube, João Paulo Silva, ressaltou que o possível boicote só prejudicaria a instituição.

"Não precisa essa coisa de cancelar sócio, isso é prejudicial à instituição. Qualquer boicote é ruim, lógico, mas quem sofre mais é a instituição, não é quem está à frente e a gente lamenta por isso", disse ele, que destacou ainda que o momento do Vovô, que busca acesso à Série A do Brasileirão, deveria ser de maior união.