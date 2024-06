João Paulo Silva e Herbet Santos discutem após reprovação do novo estatuto do Ceará

"Eu queria lançar um desafio ao presidente da executiva, porque existem vários pontos importantes nesse estatuto, e o mesmo disse que tem pontos que ele discorda. Vamos fazer assim: apresentando novamente o texto, e você fala sobre as alterações. Porque o senhor não esteve presente nas plenárias para debater, aí no final vem e vota contra", disse Herbet.

Presidentes da Diretoria Executiva e do Conselho Deliberativo do Ceará, João Paulo Silva e Herbet Santos discutiram após a reprovação do novo estatuto do Vovô. Em votação aberta e acirrada, conselheiros e sócios-proprietários do clube decidiram o resultado nesta segunda-feira, 17 , em Porangabuçu.

Em sua resposta, João Paulo pediu respeito e afirmou que é a favor do voto do sócio-torcedor para a eleição presidencial do Alvinegro, mas justificou seu voto contra devido a outros pontos do novo projeto.

Na votação, os associados que foram contra a mudança do regimento do clube declararam sua decisão à mesa da Assembleia Geral, sem se manifestar no microfone, salvo algumas exceções, como o ex-presidente do Conselho Deliberativo, Humberto Aragão. Já o grupo a favor do novo estatuto anunciou o voto no microfone.