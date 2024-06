Sede do Ceará é pichada um dia antes de votação: "Se não aprovar vai morrer"

O presidente do conselho deliberativo do Ceará, Herbet Gonçalves, enviou, na manhã desta segunda-feira, 17, um ofício ao Delegado Geral da Polícia Civil do Estado do Ceará solicitando investigação e ações contra os atos de vandalismo cometidos na sede do clube, na noite do domingo, 16.

Segundo imagens recebidas pelo Esportes O Povo, o muro da sede alvinegra foi pichado com a frase “se não aprovar vai morrer”. Vale lembrar que, na noite desta segunda-feira, 17, membros do conselho irão votar a aprovação do novo estatuto do clube.

Herbet solicitou também imagens das câmeras de segurança do clube e em torno da sede. Segundo o presidente do conselho deliberativo, “tais imagens são fundamentais para auxiliar na identificação dos responsáveis e para o esclarecimento dos fatos”