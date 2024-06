Ceará tem apenas uma vitória como visitante nas últimas oito partidas; veja retrospecto

O próximo compromisso do Ceará como visitante acontece no dia 25 de junho (terça-feira), às 21 horas (de Brasília), contra a Ponte Preta. A partida será realizada no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas–SP

O Ceará sofreu a 3ª derrota na Série B do Campeonato Brasileiro, a segunda consecutiva como visitante. Diante do Brusque, no Estádio Hercílio Luz, em Itajaí–SC, foi superado por 1 a 0. A derrota ampliou o jejum de vitórias do Alvinegro de Porangabuçu longe da capital cearense: a última vitória aconteceu no dia 10 de maio, contra o Novorizontino.

Desde então, o time de Vagner Mancini entrou em campo em três oportunidades, registrando um empate (contra Operário-PR) e duas derrotas (versus Vila Nova e Brusque). Nas últimas oito partidas, apenas uma vitória. Neste período, o Ceará entrou em campo por Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série B do Campeonato Brasileiro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em 2024, a equipe cearense entrou em campo como visitante em 15 oportunidades, registrando cinco vitórias, cinco empates e cinco derrotas. Na Série B do Brasileirão, em cinco duelos, registra apenas a 10ª melhor campanha, com quatro pontos conquistados de 15 disputados.