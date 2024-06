Richard critica gramado em derrota do Ceará para o Brusque: "Fica difícil falar de jogo"

O Ceará foi derrotado pelo Brusque em jogo válido pela décima rodada da Série B 2024. A bola rolou na tarde deste domingo, 16, e os jogadores do Alvinegro saíram na bronca com o gramado do estádio Hercílio Luz. Após o apito final, o goleiro Richard comentou sobre como o estado do campo prejudicou o jogo.

"Fica difícil até falar de jogo em um campo desse aqui. É lamentável. É perigoso até para a integridade física do atleta jogar em um campo desse", apontou.

O revés foi o segundo resultado negativo seguido do Ceará na competição. Nos últimos dois jogos, foram duas derrotas fora de casa. Richard disse que mesmo que o campo tenha prejudicado, o plantel do Vovô não pode atribuir a culpa a isso.