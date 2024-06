Ceará perde para Brusque, amarga 2ª derrota seguida e segue fora do G-4 da Série B

Ramon Menezes em atuação pelo Ceará na Série B do Campeonato Brasileiro Crédito: Gabriel Silva / Ceará SC

O Ceará perdeu para o Brusque por 1 a 0 neste domingo, 16, no Estádio Hercílio Luz, em Itajaí–SC, pela 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Marcos Serrato, aos 20 minutos do 2º tempo, marcou o gol da vitória do Quadricolor. Com o resultado, a equipe de Vagner Mancini permanece com os 15 pontos, ocupando a 8ª colocação, mas pode ser ultrapassado pelo Coritiba em caso de vitória contra o Goiás. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O time cearense volta a campo na quinta-feira, 20, às 21h30min (de Brasília), contra o Sport. O duelo será disputado na Arena Castelão, em Fortaleza–CE.

Brusque–SC 1 x 0 Ceará | o jogo Contra o Brusque, o Ceará precisou mudar a estratégia para atacar. A equipe de Vagner Mancini costuma trabalhar a bola verticalmente, para chegar com velocidade e superioridade numérica ao ataque. Porém, devido às condições do gramado do Estádio Hercílio Luz, o Alvinegro de Porangabuçu buscava acionar o ataque via ligação direta, com os atacantes disputando contra os zagueiros para Erick Pulga aproveitar a sobra. Quando não tinha a bola, o time cearense estava alinhado com duas linhas de quatro, enquanto os atacantes pressionavam a fase construtiva do Brusque. A equipe catarinense chegava ao ataque com perigo em transições rápidas, mas não exigiu intervenções de Richard. Ainda assim, as melhores chances foram dos mandantes. Aos 18 minutos, Alex Ruan de Luiz Henrique no campo ofensivo, entrou na área e cruzou para Dentinho completar em gol. A arbitragem, porém, assinalou irregularidade no início da jogada.

Nos acréscimos do primeiro tempo, Alex Ruan teve a oportunidade de colocar o Brusque em vantagem, após receber de Paulinho Moccelin e cara a cara com Richard mandar à esquerda do goleiro. O Ceará, por sua vez, teve duas oportunidades de perigo, ambas com o volante Lourenço. Logo no início da partida, o camisa 97 aproveitou o desvio de Jean Irmer na área e cabeceou, mas Matheus Nogueira defendeu. Aos 25, o meio-campista recebeu de Saulo Mineiro e arrematou à direita do arqueiro do Brusque. Na etapa decisiva, o Brusque passou a concentrar mais a posse de bola no campo ofensivo, empurrando o Ceará para a defesa e, por consequência, acabava oferecendo espaço para o time cearense contra-atacar. A equipe de Mancini tentava acelerar a partir dos erros do Brusque, mas esbarrava na marcação exercida pelo time catarinense. Assim, o elenco explorava a bola parada e, aos 10 minutos, Facundo Barceló aproveitou o bate e rebate na área e finalizou para a defesa de Matheus Nogueira. Os catarinenses não conseguiam chegar com perigo próximo da meta de Richard, mas exploravam os arremates de média-longa distância. Aos 20, Dentinho arriscou, a bola desviou na marcação e Serrato, na sobra, abriu o marcador para o Brusque. A equipe cearense ainda tentou a reação, mas esbarrou na falta de criatividade do meio para frente e deixou o campo com a derrota.

Brusque–SC 1 x 0 Ceará | Ficha Técnica Brusque–SC 4-3-3: Matheus Nogueira; Diego Tavares, Wallace, Éverton Alemão e Luiz Henrique (Paulinho Moccelin). Rodolfo (Ianson), Marcos Serrato e Dionísio (Madison); Diego Mathias (Keké), Alex Ruan e Dentinho (Wellissol). Técnico: Luizinho Vieira. Ceará