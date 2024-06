Por suspensão, David Ricardo desfalca Ceará contra Sport

Para substituir o zagueiro, Vagner Mancini tem à disposição Matheus Felipe, Yago Lincoln e Boateng. Atualmente, o Ceará conta com cinco zagueiros no elenco, após a venda de Jonathan Jesus para o Cruzeiro

O zagueiro David Ricardo, do Ceará, foi advertido com o terceiro cartão amarelo neste domingo, 16, na derrota para o Brusque por 1 a 0 no Estádio Hercílio Luz, em Itajaí–SC, pela 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A advertência aconteceu aos 34 minutos do 2° tempo, por cometer falta.

Anteriormente, o defensor havia sido punido com cartão amarelo contra Mirassol e Coritiba. Sendo assim, contra o Sport, na quinta-feira, 20, às 21h30min (de Brasília), David Ricardo precisará cumprir suspensão automática.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para substituir o zagueiro, Vagner Mancini tem à disposição Matheus Felipe, Yago Lincoln e Boateng. Atualmente, o Ceará conta com cinco zagueiros no elenco, após a venda de Jonathan Jesus para o Cruzeiro — Luiz Otávio, lesionado, não entra na contagem.