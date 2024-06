Ceará passa em branco pela segunda vez na Série B em derrota para o Brusque

O Ceará visitou o Brusque na tarde deste domingo, 16, em jogo válido pela décima rodada da Série B e acabou derrotado por 1 a 0. O jogo marcou apenas a segunda ocasião em que o Vovô não conseguiu balançar as redes na competição, mas evidenciou a dificuldade do Alvinegro em converter chances claras, como as criadas no início do jogo, quando o placar ainda estava zerado.

A outra partida que o Ceará não conseguiu balançar as redes foi contra o Operário, também fora de casa, no dia 19 de maio. Na competição, o Ceará é uma das equipes com maior índice de oportunidades claras de gols perdidas (12 chances), ainda que possua o quarto melhor ataque do torneio (15 gols).