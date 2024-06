Ceará enfrenta vice-lanterna Brusque em SC e mira volta ao G-4 da Série B

Matheus Felipe retorna à zaga alvinegra após lesão Crédito: AURÉLIO ALVES

O Ceará visita o Brusque neste domingo, 16, às 16 horas, no Estádio Hercílio Luz, em Itajaí (SC), pela 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Para retornar ao G-4 da competição nacional, o Alvinegro de Porangabuçu precisa vencer e torcer pelos tropeços de Goiás e Mirassol ou Sport — estes dois últimos se enfrentam. Atualmente, ocupa a 8ª colocação, com 15 pontos. O Vovô busca ainda melhorar o desempenho como visitante na Segundona: em quatro partidas, registra uma vitória, um empate e duas derrotas. O último revés foi contra o Vila Nova, na última segunda-feira, 10, por 3 a 2. Diante do Brusque, porém, o Ceará tem 100% de aproveitamento. Foram três confrontos, com três vitórias alvinegras, todas pela Copa do Brasil. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Em entrevista coletiva pré-jogo, o volante Jean Irmer valorizou o desempenho do Alvinegro na Série B após nove rodadas, destacando a importância de estar próximo do G-4.