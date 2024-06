Ceará leva gol nos acréscimos, perde para o Vila Nova e deixa G-4 da Série B

Richardson, volante do Ceará, no duelo do alvinegro contra o Vila Nova-GO Crédito: Gabriel Silva/Ceará SC

Jogando fora de casa, o Ceará foi derrotado diante da equipe do Vila Nova-GO, por 3 a 2, nesta segunda-feira, 10, no Estádio Onésio Brasileiro (OBA), em Goiânia. Juan Christian, João Vitor e Alesson fizeram os gols do Colorado, enquanto Raí Ramos e Erick Pulga descontaram. O resultado tira o Vovô do G-4 da Série B. De momento, fica na 5ª posição com 15 pontos. No domingo, 16, volta a campo às 16 horas, diante do Brusque-SC, fora de casa. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Vila Nova 3x2 Ceará: o jogo

Depois de 10 dias sem entrar em campo, o Ceará retornou aos gramados já com um grande problema: ausência de Richard. O arqueiro alvinegro, com um estiramento muscular na parte posterior da coxa esquerda não esteve a disposição do técnico Vagner Mancini. Em seu lugar, Bruno Ferreira, que trabalhou cedo em Goiânia.



Logo aos cinco minutos, Junior Todinho ganhou disputa com a zaga alvinegro e saiu de cara com Bruno, que impediu o primeiro gol do Tigre. Porém, a postura inicial colorada logo daria resultado. Em jogada individual, Juan Christian driblou o lateral-esquerdo Matheus Bahia, e mandou no canto, sem chance para defesa, tirando zero do OBA. A agremiação goiana seguia melhor e com mais posse de bola. O Alvinegro apostava na construção pelo lado esquerdo do campo, mas sem sucesso.

O Vila, por outro lado, continuou levando perigo. De longe, Elias Lira arriscou e a boa passou rente a trave de Bruno. A primeira grande oportunidade do Vovô para empatar surgiu apenas aos 20 minutos. Matheus Bahia, que não fazia uma boa partida, conseguiu mandar um chute cruzado, que obrigou Dênis Júnior a realizar uma bela defesa. Mesmo assim, a dificuldade do time cearense de construir era notória, especialmente pela atuação apagada do seu trio de meio, formado por Richardson, De Lucca e Lourenço. Além disso, a defesa apresentava deficiência, tanto que por pouco, no minuto 29, Todinho, ficou cara a cara com Bruno Ferreira. Para sorte do escrete preto-e-branco, a bola saiu em tiro de meta. Porém, quando o confronto entre Tigre e Vovô seguia para uma vitória parcial colorado, o zagueiro Juan Quintero, ex-Fortaleza, acabou cometendo pênalti em Erick Pulga. Na cobrança, Raí Ramos cobrou bem e deixou tudo igual. Na volta do intervalo, o embate parecia um espelho dos 45 minutos iniciais, já que o Vila seguia mais com a posse e buscando o triunfo.

E essa vontade virou tento, aos quatro minutos, com João Victor, chutando de fora da área. O goleiro Bruno Ferreira acabou falhando no lance. Mas o Ceará não demorou para assustar os torcedores do Vila que estavam no estádio. Facundo Barceló, artilheiro do alvinegro na Série B, cabeceou na trave. Mancini mandou a campo Saulo Mineiro, Recalde e Paulo Victor. Essas alterações surtiram, já que o time mudou sua conduta.