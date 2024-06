R$ 15 milhões, barganha e indenização: entenda negociação entre Jonathan, Ceará e Cruzeiro

O time cearense, por ser clube formador, tem a preferência para igualar a proposta de qualquer equipe e acertar a renovação contratual de Jonathan, elevando, assim, o salário do atleta e, por consequência, da multa rescisória

O time cearense, por ser clube formador, tem a preferência para igualar a proposta de qualquer equipe e acertar a renovação contratual de Jonathan, elevando, assim, o salário do atleta e, por consequência, da multa rescisória. Por isso, inclusive, a diretoria do Ceará realizou uma contraproposta ao Cruzeiro de R$ 15 milhões .

A equipe alvinegra, entretanto, trabalha para a manutenção de Jonathan no elenco. O zagueiro desbancou os experientes Matheus Felipe e Ramon Menezes e assumiu a titularidade na defesa do Ceará sob o comando de Vagner Mancini. Para isso, a diretoria tem o trunfo da barganha.

O zagueiro Jonathan não embarcou para Santa Catarina devido à negociação em curso com o Cruzeiro. O clube mineiro demonstrou interesse no defensor de 20 anos e sinalizou ao Ceará a possibilidade de efetuar o pagamento da multa rescisória — R$ 6 milhões para o mercado interno.

Atualmente, o vínculo do zagueiro com o time cearense vai até o final de 2025. O contrato ainda prevê multa rescisória de US$ 6 milhões para o mercador exterior.

Caso Jonathan recuse a proposta do Ceará, por contrato, o Alvinegro de Porangabuçu deverá receber uma indenização de no máximo 200 vezes o salário mensal que receberia no clube contratante.

Chegada ao Ceará

Jonathan chegou ao Ceará em agosto de 2021 para realizar avaliação como atacante. À época, orientado por ex-volante João Marcos, responsável pelos treinamentos dos avaliados, passou a treinar como zagueiro.

No Sub-17, em 2021, participou da campanha do vice-campeonato do Cearense.

No ano seguinte, em 2022, Jonathan passou a integrar o Sub-20. Pela categoria, realizou dupla com David Ricardo e Yago Lincoln, zagueiros que também estão no profissional. Além disso, conquistou o Campeonato Cearense de 2023.

Durante a temporada passada, o defensor passou a incorporar o elenco profissional em treinamentos e, sob o comando de Eduardo Barroca, estreou profissionalmente contra o Atlético-GO, no dia 6 de junho de 2023. Na reta final da Série B, com Vagner Mancini de treinador, voltou a receber oportunidade, desta vez contra o Botafogo-SP.

O vínculo do zagueiro com o Ceará está enraizado na família. Jonathan é sobrinho do ex-volante Heleno, que compôs, ao lado de João Marcos e Michel, o “trio de ferro”.

Com informações de Horácio Neto, setorista do Ceará na Rádio O POVO CBN