Ceará eleva valor para negociar Jonathan e faz contraproposta ao Cruzeiro

Jonathan na vitória contra o Amazonas, pela Série B Crédito: Gabriel Silva/Ceará SC

O Ceará definiu o preço para negociar o zagueiro Jonathan: R$ 15 milhões. De acordo com o jornalista Joge Nicola, o presidente João Paulo Silva confirmou a realização da contraproposta ao Cruzeiro. O clube mineiro havia sinalizado interesse no atleta de 20 anos e pagaria R$ 6 milhões, valor referente a multa rescisória. Em 2024, Jonathan atuou em 13 partidas pelo Ceará. Na Série B do Campeonato Brasileiro, assumiu a titularidade ao lado de David Ricardo, desbancando os experientes Matheus Felipe e Ramon Menezes. Foram seis jogos disputados na competição nacional, com 463 minutos em campo. Caso a negociação seja concretizada, o valor recebido pelo Alvinegro de Porangabuçu serviria para a aquisição de atletas na janela do meio do ano, que tem início no dia 10 de julho.