Joia alvinegra, zagueiro Jonathan tem multa milionária no Ceará e confiança de Mancini

O zagueiro Jonathan Jesus assumiu a titularidade do Ceará na Série B do Campeonato Brasileiro ao lado de David Ricardo. Sob o comando de Vagner Mancini, o defensor de 20 anos está entre os destaques do clube no ano, vem chamando atenção do torcedor alvinegro e tem multa milionária.

Jonathan chegou ao Ceará em 2021 para compor o Sub-17. Três anos depois, tem vínculo firmado profissionalmente com o clube até 2025, com possibilidade de extensão contratual. O contrato tem multa rescisória de aproximadamente 6 milhões de dólares (cerca de R$ 30 milhões), conforme apurado pelo Esportes O POVO. O passe do defensor pertence 100% ao Alvinegro de Porangabuçu.

Desde a base, o desempenho do zagueiro tem despertado o interesse de gigantes do futebol brasileiro, como Athletico-PR e Flamengo. As procuras aconteceram em 2023, mas a diretoria alvinegra optou por manter o atleta.