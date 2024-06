"O importante é estar no pelotão da frente", diz Jean Irmer sobre briga do Ceará pelo G-4

A derrota do Ceará diante do Vila Nova na última segunda-feira, 10, fez com que a equipe saísse do G-4 da Série B do Brasileirão. O revés não fez, no entanto, com que o Vovô se afastasse em pontos das primeiras posições da tabela e em coletiva cedida nesta quinta, 13, o meio-campista Jean Irmer destacou a importância de o time continuar brigando entre primeiras posições até a última rodada do torneio.

"Acho que nosso grupo é muito bom por isso, pra tentar o máximo possível a gente ir para a próxima partida com a mente limpa, já pronto pra brigar. É o que eu falo: não adianta nada a gente entrar no G-4 agora ou estar na liderança e na 38ª (rodada) a gente estar fora do G-4. O mais importante nesse momento é estar no pelotão da frente, tá lá em cima brigando", frisou o atleta.

Em relação a um lugar especificamente no G-4, Irmer elogiou os parceiros de elenco e salientou que enxerga potencial no Alvinegro de Porangabuçu para disputar lugar entre as primeiras colocações.