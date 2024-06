Ex-Ceará, Vina busca liberação na Arábia Saudita para retornar ao Grêmio

Com o nome já aprovado pela diretoria, o jogador retornaria ao Imortal para disputar posição com o meia Cristaldo

Ex-jogador do Ceará, Vina é especulado como reforço do Grêmio para o restante da temporada. Em busca de um atacante e um meia no mercado, a diretoria tricolor teria aprovado o nome de Vina para a segunda posição. De acordo com informações da rádio Bandeirantes de Porto Alegre, o meia-atacante teria se oferecido ao clube gaúcho e estaria tentando liberação de seu atual clube, Al-Hazem, para retornar ao Brasil.

Com o retorno aprovado pela diretoria e Vina tendo aceitado a redução de salário, o único acerto restante para a volta do jogador seria a liberação do clube saudita. Buscando contenção de gastos devido aos prejuízos causados pelas enchentes no Rio Grande do Sul, o Grêmio espera uma negociação a custo zero com o clube saudita.