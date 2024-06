Mancini elogia partida do Ceará e ressalta "pênalti duvidoso" para o Vila Nova

Com a derrota de 3 a 2 diante do Vila Nova na noite dessa segunda-feira, 10, o Ceará saiu do G4 e viu cair a invencibilidade de seis jogos. Em entrevista pós-jogo, o técnico Vagner Mancini exaltou a atuação do elenco alvinegro em campo e voltou a questionar o pênalti que garantiu a vitória do Tigre nos acréscimos.

“Acho que foi uma boa atuação do Ceará a julgar pelos 90 minutos, tivemos mais momentos felizes na partida do que o Vila Nova mas, infelizmente, tivemos alguns lances que acabaram influenciando de forma muito efetiva. Defensivamente não fomos tão bem, ofensivamente fizemos um jogo bem acima do que a gente esperava, mas não foi o suficiente para a equipe chegar à vitória”, analisou Mancini.