Ex-Ceará, Vina quer deixar Arábia: "Voltar a um clube onde já fui feliz seria massa"

O nome de Vina sempre é lembrado por muito carinho pelos torcedores alvinegros. Recentemente, em postagem no Instagram, o jogador causou alvoroço na torcida, ao deixar subentendido que estaria voltando.

Principal jogador do Ceará durantes as temporadas de 2020 e 2022, o meia Vina, atualmente no Al-Hazem, da Arábia Saudita, revelou, em entrevista ao portal Lance, o desejo de retornar ao futebol brasileiro.

O atleta de 33 anos está no Oriente Médio desde a temporada passada, quando deixou o Grêmio, após ser emprestado pelo Alvinegro de Porangabuçu ao time gaúcho.

No entanto, o jogador afirma que a passagem na Arábia não vem acontecendo da forma que ele esperava. “Meu time aqui está na luta contra o rebaixamento desde o começo do campeonato e ainda tem chance de livrar. Tenho mais um ano de contrato mas o desejo é de buscar novos ares. Infelizmente as coisas não aconteceram por muitos motivos”.