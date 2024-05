Time de Vina é rebaixado no Campeonato Saudita com duas rodadas de antecedência

Vina, ex Ceará, atualmente no futebol da Arábia Saudita Crédito: Reprodução

O Al-Hazem, equipe onde Vina joga atualmente, foi rebaixado no Campeonato Saudita restando ainda duas rodadas para o término. Com uma campanha ruim, vencendo apenas três jogos, o descenso do time árabe veio sem sequer entrar em campo. Com apenas 20 pontos na tabela, a distância para o Al-Riyadh é de 10. O desempenho do ex-Ceará também foi aquém. Em 22 partidas, o jogador marcou apenas dois gols e não teve nenhuma assistência. Neste sábado, 18, a equipe entra em campo apenas para cumprir tabela, diante do Al-Riyadh, às 12 horas.