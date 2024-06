Ceará nega contato do Cruzeiro por Jonathan e busca renovação contratual

Destaque defensivo do Ceará em 2024, o zagueiro Jonathan pode estar deixando o Alvinegro de Porangabuçu na próxima janela do mercado da bola. O jogador despertou o interesse do Cruzeiro, com quem negocia contratação, de acordo com informações do UOL e do Globo Esporte MG.

Conforme apuração do Esportes O POVO, o Vovô tenta a renovação com o atleta, que vem ganhando espaço e destaque com o técnico Vagner Mancini, e já chegou a conversar com o staff do camisa 55 para assinatura de contrato até 2025.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em contato com a reportagem, o presidente do clube, João Paulo Silva, afirmou não ter ocorrido qualquer conversa entre os times sobre o assunto e frisou que a equipe mineira teria que estar disposto a pagar a multa para levar o atleta.