Sem Richard e Matheus Felipe, Ceará viaja para encarar o Vila Nova-GO

O Ceará embarcou neste sábado, 8, rumo à Goiânia, onde enfrentará o Vila Nova, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, conhecido como OBA, nesta segunda-feira, 10, às 19 horas. Entre os relacionados para a partida, o destaque fica para as ausências do goleiro Richard e do zagueiro Bruno Ferreira.

O arqueiro alvinegro deixou o campo no intervalo do último jogo, contra o Coritiba, após sentir um desconforto na coxa esquerda e não viajou com o restante da delegação alvinegra.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já Matheus Felipe é desfalque desde o confronto contra o Operário, na sexta rodada da Série B, quando sentiu desconforto muscular e deixar o campo com menos de 10 minutos jogados. O atleta iniciou em transição, mas ainda não apresenta condições de atuar.