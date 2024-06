Votação do novo estatuto do Ceará será nominal e aberta com presença da torcida

Decisão do rito ocorreu na manhã deste sábado, 8, na sede do clube, por meio de votação entre conselheiros e com a presença de torcedores. Definição do novo estatuto está datada para a próxima terça-feira, 11, às 19 horas

O rito de votação do novo estatuto do Ceará está definido. Na manhã deste sábado, 8, 61 conselheiros do Vovô decidiram que a votação será nominal e aberta, com quórum de aprovação por maioria simples, e ocorrerá na próxima terça-feira, 11, às 19 horas, com a presença assegurada do torcedor e também da imprensa na sede do clube.

A decisão do modelo de votação para o novo estatuto, que tem como uma das principais pautas o voto para sócios-torcedores com mais de 24 meses de assinatura adimplente, contou com a presença de alguns torcedores nas arquibancadas, que gritavam por "Ah, ah, ah, o sócio quer votar" e pediam com placar por "Voto aberto já".