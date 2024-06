Dyorgines José apitará Vila Nova e Ceará, pela Série B

Árbitro Dyorgines José Padovani de Andrade no jogo Guarani x Ceará, no Brinco de Ouro, pelo Campeonato Brasileiro Série B 2023 Crédito: Thomaz Marostegan/Guarani FC

A arbitragem do duelo entre Vila Nova e Ceará está definida. Pela nona rodada da Série B do Brasileirão, as equipes se enfrentam nesta segunda-feira, 10, às 19 horas, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiás. A partida será comandada na arbitragem pelo capixaba Dyorgines José Podovani de Andrade. Ele terá como auxiliares Sidmar dos Santos Meurer, do Paraná, e Arthur Pancieri Pires, do Espírito Santo, enquanto o VAR será chefiado pelo mineiro Daniel Victor Costa Silva. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Será a sétima vez que Dyorgines participará de um jogo do Vovô. A última vez em que time e profissional se encontraram, o Alvinegro de Porangabuçu empatou sem gols com o Guarani-SP, em 2023, pela 21ª rodada da Série B daquele ano.