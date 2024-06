Em alta, Ceará possui 2º melhor ataque da Série B 2024

O bom momento do Ceará na Série B do Brasileiro reflete diretamente no seu ataque. De acordo com o site Footstats, o Alvinegro de Porangabuçu possui o segundo melhor ataque da competição.

Em sete rodadas, o Vovô foi às redes por 13 oportunidades, ficando atrás de Santos e América-MG, ambos com 16 gols marcados.

Além disso, o vice-artilheiro do torneio é do Vovô: Facundo Barceló. O camisa 31 possui quatro tentos na competição, dividindo a posição com Anselmo Ramon, do CRB, e Gustavo Coutinho, do Sport. Quem lidera a estatística é Marcão, do Goiás.