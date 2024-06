Primeira Assembleia Geral Extraordinária do Ceará será aberto ao público

Neste sábado, 8, no Ginásio do Vozão, ocorrerá a primeira Assembleia Geral Extraordinária para votação do novo estatuto do Ceará. No primeiro momento, seria apenas terça-feira, 11.

Só após isso, existirá a definição se será voto aberto ou não para alteração do estatuto do clube. Uma das principais reivindicações da torcida é a possibilidade de poder escolher ou não o presidente da executiva alvinegra.

A partir das 10h30min, o torcedor que quiser entrar, basta levar um quilo de alimento não perecível. O momento será destinado a votação do rito. Nele, será decidido como será o processo eleitoral para a mudança de estatuto do Vovô.

Ademais, a garantia de um coeficiente mínimo de 30% para mulheres na diretoria executiva do clube e a votação paritária— para que o peso do voto do sócio-torcedor seja o mesmo do conselheiro do clube para as eleições da diretoria executiva— também serão pautas importantes da Assembleia.