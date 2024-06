Vina, Arthur Cabral e outros ex-jogadores parabenizam Ceará pelos 110 anos de história; veja

Clube alvinegro completa 110 anos de fundação neste domingo, 2. Marca é festejada por ex-atletas, jogadores do atual elenco e dirigentes

"Parabéns ao clube que eu amo tanto. Gratidão, honra, orgulho! Te amo, Ceará!", escreveu o ex-camisa 29 do time alvinegro.

Um deles, inclusive, é um dos nomes mais populares entre a torcida alvinegra. Trata-se do meio-campista Vina , que teve passagem no Vovô entre 2020 e 2023. Na postagem, o jogador, que deixou o Al-Hazm, da Arábia Saudita, citou "honra e orgulho" por ter defendido o clube.

Neste domingo, 2, o Ceará Sporting Club completa 110 anos de fundação. Diante de tal marca, diversos ex-jogadores e atletas do atual elenco publicaram felicitações ao clube nas redes sociais.

Outro que acumulou um período de destaque no Alvinegro de Porangabuçu foi o centroavante Arthur Cabral . Revelado pelo Ceará, o atleta atualmente defende o Benfica, de Portugal.

+ Confira a reportagem especial sobre os 110 anos de história do Ceará

Um dos capitães do atual elenco alvinegro, o goleiro Richard também publicou uma postagem de felicitação ao Vovô e agradeceu ao clube.



"110 anos de Vozão! Time do Povo, de lutas, glórias e de muitos craques. Sou muito feliz e agradecido por defender as cores deste clube!."

Além deles, ex-jogadores como Marcos Victor, Éverson, Fernando Henrique, Jean Carlos e Caíque Gonçalves também parabenizaram o Alvinegro pelo feito.

Dirigentes também parabenizaram o Ceará

Atual presidente do Ceará, João Paulo Silva foi às redes sociais para homenagear o Alvinegro de Porangabuçu. No post, o mandatário reafirmou o objetivo de recolocar a equipe na elite do futebol brasileiro.



"Hoje celebramos mais um ano de lutas e vitórias. O Vozão completa 110 anos. Parabéns a todos que fazem do Ceará Sporting Club um grande clube, especialmente à torcida alvinegra. Nesta data especial, reafirmo meu compromisso de continuar trabalhando para colocá-lo em seu devido lugar, honrando sua história e seu legado. Parabéns, Vozão!", escreveu.