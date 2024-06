Ceará fará três dos próximos cinco jogos pela Série B fora de casa

O Ceará vive uma folga no calendário de jogos e só voltará a entrar em campo na próxima segunda-feira, 10, quando enfrenta o Vila Nova às 19 horas no estádio Onésio Brasileiro, em Goiás, pela nona rodada da Série B do Brasileirão. Mesmo assim, o Alvinegro de Porangabuçu terá uma agenda intensa no mês de junho.

Ao todo, a equipe fará cinco jogos nos próximos 30 dias. Três deles ocorrerão fora de casa. Além do duelo contra o Vila Nova, o Vovô vai até o estádio Hercílio Luiz, em Santa Catarina, enfrentar o Brusque no dia 16, às 16 horas, e também jogará no estádio Moisés Lucarelli, em São Paulo, contra a Ponte Preta no dia 25, às 21 horas.