Presidente do Ceará reforça apoio ao direito de voto do sócio: "Vou vestir essa camisa"

João Paulo Silva falou sobre mudanças no clube Crédito: Gabriel Silva / Ceará SC

Presidente do Ceará, João Paulo Silva reforçou apoio ao direito de voto do sócio-torcedor e prometeu marcar a Assembleia Geral para sócios-proprietários e conselheiros votarem na mudança do estatuto do clube. Em entrevista coletiva nesta quarta-feira, 29, que contou os detalhes do novo patrocínio master do Ceará com a Esportes da Sorte, João Paulo revelou que dar direito do voto ao sócio-torcedor está entre as metas dele para o ano. Além disso, pontuou que não disputará a reeleição. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “Recebi hoje, até para deixar claro para a torcida alvinegra, o texto final, pelo presidente do Conselho Deliberativo. Sentarei com o jurídico. O que posso garantir para o torcedor, é que irei marcar essa convocação da Assembleia (Geral) nos próximos e que também vou brigar, vou vestir essa camisa, de fazer o sócio-torcedor votar. Estou muito obstinado nisso. Tenho até o final da minha missão no Ceará, como presidente, até deixei claro que no final do ano saio, não irei para a reeleição, quero duas coisas: a primeira é o Ceará voltar para à Série A e o segundo é fazer que o sócio-torcedor vote para o próximo presidente”, iniciou.