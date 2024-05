Com vínculo até 2027, Ceará receberá R$ 46 milhões da nova patrocinadora master

O contrato entre Ceará e Esportes da Sorte ainda prevê ganhos baseado em acessos — e apostas — dos torcedores do Alvinegro de Porangabuçu. Durante a coletiva de imprensa, João Paulo Silva celebrou o acerto com a empresa, relatando a importância do vínculo para o "fluxo de caixa do clube"

“É o maior patrocínio da história do clube. O valor do contrato global são 46 milhões em 32 meses. E, além disso, tem a questão do torcedor entrar no link (da Esportes da Sorte) e o Ceará ainda ganhará um percentual de atingimento. Foi um contrato muito bom, estamos muito satisfeitos. É muito importante para o fluxo de caixa do clube não só desse ano, mas dos próximos, pela certeza da liquidez”, disse João Paulo Silva.

O contrato entre Ceará e Esportes da Sorte ainda prevê ganhos baseado em acessos — e apostas — dos torcedores do Alvinegro de Porangabuçu. Durante a coletiva de imprensa, João Paulo Silva celebrou o acerto com a empresa, relatando a importância do vínculo para o “fluxo de caixa do clube”.

O presidente João Paulo Silva oficializou a casa de apostas Esportes da Sorte como patrocinadora master do Ceará Sporting Club . A empresa pagará R$ 46 milhões diluídos em 32 meses, até fevereiro de 2027, com possibilidade de aumento da quantia caso o clube conquiste o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro.

A casa de apostas estampará a marca no centro da camisa do time profissional do Ceará e, também, da equipe de futsal. Para acertar com o Alvinegro de Porangabuçu, a Esportes da Sorte desenvolveu um dos maiores contratos dentre os clubes brasileiros que patrocina. Ao todo, além do time cearense, a casa de apostas tem no currículo: Grêmio, Athletico-PR, Bahia, Ceará, Náutico, Santa Cruz e ABC.

“O Ceará, hoje, se posiciona como um dos principais clubes no que diz respeito ao valor e tempo de contrato, até pela grandiosidade do clube, por ser um dos maiores clubes do nordeste. Entendíamos que precisaríamos fazer um esforço maior para conseguir estampar essa camisa”, disse Ícaro Quinteiro, Chief Operating Officer (COO) da Esportes da Sorte.