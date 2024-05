Presidência do Conselho do Ceará solicita lista de proprietários adimplentes em até 48 horas

Bandeira do Ceará Sporting Club na Cidade Vozão Crédito: Divulgação / Ceará SC

A presidência do Conselho Deliberativo do Ceará notificou extrajudicialmente a Diretoria Executiva para apresentar a lista de associados proprietários e conselheiros do clube em até 48 horas ininterruptas, constando, no documento, categoria do associado, data de adesão e o histórico de adimplência. Na lista enviada ao Conselho Deliberativo do Ceará anteriormente, constam 1.932 sócios-proprietários. No entanto, no documento apresentado, apenas cinco estão adimplentes. Ou seja, 1.927 associados estariam inaptos para votar na Assembleia Geral para mudança do estatuto do clube. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O Conselho Deliberativo questionou a situação dos outros dos 1.927 associados à Diretoria Executiva, que informou que está revisando detalhadamente a adimplência do quadro de sócios-proprietários.

Veja notificação extrajudicial do Conselho Deliberativo à Diretoria Executiva do Ceará Ao Presidente da Diretoria Executiva do Ceará Sporting Club Sr. João Paulo Silva, CONSIDERANDO que em 21 de março de 2023 foi solicitada a lista dos associados proprietários para a Diretoria Executiva; CONSIDERANDO que em 16 de maio o pedido foi reiterado e foi solicitada a lista dos associados torcedores do Clube, constando categoria do sócio proprietário/associado contribuinte (“sócio”), data de adesão e histórico de adimplência, junto com relatório descritivo de cada categoria de plano. CONSIDERANDO que a Diretoria Executiva forneceu acesso apenas de uma

planilha, fora do formato .xls (excel), omitindo várias das informações acerca dos associados

proprietários. CONSIDERANDO que a transparência dos atos de gestão, perante os associados é dever legal que se extrai dos artigos 2º, par. Único, I; 58 e 59,II, da Lei Geral do Esporte e do art. 56, XIV, do Estatuto Social, inclusive sob pena de o descumprimento dessas obrigações caracterizar hipótese de gestão temerária (art.67, VI, e 68, da LGE; inciso VI, do art.18-C, da Lei Pelé), com inabilitação do gestor por dez anos.