Lesionado, Fernando Miguel vai a vestiário do Ceará apoiar elenco e alerta sobre G4

Em recuperação após lesionar o LCA, o menisco medial e o LCM, o goleiro Fernando Miguel compareceu ao vestiário do Ceará antes da partida contra a Chapecoense para apoiar o elenco e reforçar a importância da “concentração” para colocar o Alvinegro de Porangabuçu na Série A do Campeonato Brasileiro.

Durante o discurso para os atletas, o arqueiro citou que os resultados contra Chapecoense e Coritiba podem colocar o Ceará, ao final da semana, no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Diante da 'Chape', o time cearense venceu por 2 a 1, de virada, com gols de Facundo Barceló e Saulo Mineiro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Estamos próximos de nos aproximar, essa é uma semana que pode nos colocar dentro do G4 da Série B do Campeonato Brasileiro, que é o nosso maior objetivo, que é subir. Foco naquilo que interessa, no jogo, na superação, na interpretação que vai tomar na hora de decidir, de servir o companheiro, atrair para o lado e finalizar do outro”, iniciou.