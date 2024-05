Jean Irmer se firma como zagueiro em novo esquema de Mancini no Ceará

Desde o primeiro jogo na nova posição, Irmer só não jogou oito minutos nos três jogos somados e tem corrigido até o próprio problema com faltas e cartões, posto que não recebeu nenhum no período.

O treinador Vagner Mancini tem adotado, desde a vitória sobre o Novorizontino, por 3 a 0, um novo esquema de jogo no Ceará . Com uma linha de três zagueiros e variações no setor ofensivo, o comandante alvinegro realizou testes entre posições, funções e jogadores entrando na onzena titular. Uma das alternativas encontradas foi a de utilizar o volante Jean Irmer como zagueiro, que vem funcionando.

O primeiro teste como zagueiro veio no 0 a 0 entre Operário e Ceará, em Ponta Grossa-PR. Improvisado, o camisa 5 do Vovô teve bom desempenho e chamou atenção no setor defensivo. Em campo, o atleta teve quatro cortes, um chute bloqueado, três interceptações e desarmes. Além disso, não foi driblado em nenhum momento da partida.

Na eliminação para o CRB na Copa do Brasil, Irmer não conseguiu evitar a vitória alagoana, mas teve bom desempenho. Antes tido como um volante responsável por "destruir" jogadas, passou a ser o zagueiro central, que faz a distribuição, com alto índice de acerto de lançamentos para os pontas e alas do time.