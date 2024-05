Aos 20 anos, Jonathan ganha espaço como titular na defesa do Ceará

Jonathan na vitória contra o Amazonas, pela Série B Crédito: Gabriel Silva/Ceará SC

O zagueiro Jonathan, que completou 20 anos nesta segunda-feira, 27, tem aproveitado bem as oportunidades que surgiram nesta temporada de 2024. Em meio a um rodízio de jogadores – e também devido às lesões recorrentes dos atletas na posição – o jovem defensor vem ganhando cada vez mais confiança e apresentando boas atuações como titular nas partidas. Ao todo, o zagueiro de 1,87 metros fez 11 partidas com o elenco profissional do Alvinegro de Porangabuçu e conquistou a confiança do treinador Vagner Mancini nos últimos jogos. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “O Jonathan vem muito bem nesses jogos”, elogiou o comandante alvinegro, em coletiva após a vitória contra a Chapecoense, nesse domingo, 26, lembrando também de David Ricardo, outro atleta com passagem pela base do Ceará, vindo do Fluminense-PI.