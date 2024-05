Mancini relembra relação com Chapecoense: "Sou outro cara após Chapecó"

O atual comandante do Ceará foi o primeiro treinador da Chapecoense após o acidente que vitimou jogadores e membros do clube catarinense

O técnico Vagner Mancini teve, na noite deste domingo, 26, a oportunidade de enfrentar uma equipe importante na sua carreira profissional como treinador de futebol: a Chapecoense, clube por onde passou em 2017, após o trágico acidente aéreo que vitimou jogadores e membros do clube.

O atual comandante do Ceará foi o primeiro treinador da Chapecoense após o acidente no qual morreram 71 dos 77 passageiros do avião que partia rumo ao Aeroporto Internacional José María Córdova, em Rionegro, na Colômbia.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com uma missão para reconstruir o clube para além das quatro linhas, Mancini conta a importância do apoio da cidade de Chapecó e o momento vivido no time.