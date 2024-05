Ceará chega a cinco jogos de invencibilidade na Série B

Desde essa partida, o Vovô acumulou 3 vitórias (Novorizontino, Amazonas e Chapecoense) e dois empates (CRB e Operário). Ainda no recorte desses cinco jogos de invencibilidade, o time comandado por Vagner Mancini marcou nove gols, fazendo com que a equipe alvinegra tenha o terceiro melhor ataque da Série B.

Com a vitória de 2 a 1 diante da Chapecoense , o Ceará chegou à marca de cinco jogos de invencibilidade na Série B. A última derrota sofrida pelo Alvinegro na competição foi há quase um mês, quando foi superado pelo Mirassol por 3 a 2 no estádio Campos Maia.

A marca de cinco jogos sem perder já supera a melhor sequência de invencibilidade do Vovô na Série B da última temporada, quando ficou por apenas quatro jogos seguidos sem ser derrotado. Na ocasião, o Alvinegro de Porangabuçu permaneceu da 24ª à 27ª rodada sem sofrer nenhum revés, contabilizando duas vitórias e dois empates.

O próximo compromisso do Ceará é contra o Coritiba, pela oitava rodada da Segundona. As equipes se enfrentam nesta sexta-feira, 31, às 19 horas, na Arena Castelão. Adversário do Vovô, o Coxa ocupa a 12ª posição na tabela com três pontos a menos que o Ceará.