Recalde é suspenso pelo STJD e desfalca Ceará contra Chapecoense

Afro Rocha de Carvalho Filho, árbitro da partida, relatou em súmula que após o término do confronto, Recalde se dirigiu até ele de forma desrespeitosa

O paraguaio Jorge Recalde, meia do Ceará, foi suspenso pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e desfalca o Alvinegro de Porangabuçu diante da Chapecoense, no domingo, 26, às 18h30min, na Arena Castelão.

O motivo da decisão é por conta da expulsão do camisa 28, em partida contra o Sport, pelas quartas de final da Copa do Nordeste, no dia 10 de abril, na Arena Pernambuco. A equipe cearense perdeu por 2 a 1. O gol cearense, inclusive, foi marcado pelo jogador.