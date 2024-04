Atlético-MG monitora Erick Pulga, destaque do Ceará em 2024, revela jornalista

Erick Pulga, destaque do Ceará, é monitorado pelo Atlético-MG, do técnico Felipão Crédito: Aurelio Alves/O POVO; Pedro Souza / Atlético-MG

Erick Pulga, artilheiro e principal jogador do Ceará neste início de temporada, chamou a atenção do Atlético-MG. Apesar de a janela de transferências estar fechada no momento, o clube mineiro monitora o atacante de 23 anos do Alvinegro de Porangabuçu, que anotou oito gols e deu uma assistência em dez jogos disputados em 2024. A informação foi revelada pelo jornalista Sérgio Ponte no programa Trem Bala, transmitido no canal do O POVO no Youtube, nesta terça-feira, 19. Segundo Sérgio, a informação do monitoramento do Atlético-MG a Erick Pulga foi confirmada pelo próprio treinador do Galo, Luiz Felipe Scolari, o Felipão, que mantém uma relação de amizade com o jornalista.

Erick Pulga: destaque do Ceará em 2024 Erick Pulga tem se destacado como o principal jogador e artilheiro do Ceará nesta temporada. Ele o atleta com mais participações diretas em gols pelo clube em 2024. Além dos oito tentos marcados, o atacante deu uma assistência. O trajeto de Erick Pulga até o protagonismo neste começo de ano não foi fácil. Depois de desembarcar no Porangabuçu em abril de 2023, o atleta teve poucas oportunidades com treinadores anteriores, como Eduardo Barroca e Guto Ferreira, antes da chegada de Vagner Mancini, e oscilou quando esteve em campo. No entanto, após Mancini assumir o comando do Ceará no fim de agosto de 2023, a situação de Pulga no Vovô começou a mudar. O treinador passou a utilizá-lo na reta final da Série B e gostou do que viu. O jovem atacante permaneceu no elenco para 2024, em meio à reformulação do grupo de jogadores que fracassou na temporada passada, e se o atleta mais decisivo do Alvinegro. Em entrevista no último dia 14, Pulga se emocionou ao falar sobre os momentos difíceis no clube e agradeceu o apoio de Vagner Mancini.