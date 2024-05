Após deixar de cumprimentar Barceló, Bruninho se desculpa em redes sociais

Com a repercussão negativa, o meia utilizou as redes sociais para se redimir com o companheiro de time

Após ser eliminado da Copa do Brasil com a derrota diante do CRB, o elenco do Ceará teve que lidar com a frustração do momento e a insatisfação da torcida. O meia Bruninho, vaiado ao entrar em campo, expressou seu descontentamento com a situação ao deixar de cumprimentar o companheiro de clube Facundo Barceló. Ao fim da partida, o atacante uruguaio estendeu a mão para Bruninho, que se esquivou do contato.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Logo após o ocorrido, Bruninho utilizou as redes sociais para se desculpar com o colega de clube pelo episódio. Segundo o camisa 27, o motivo do comportamento foi o fato do jogador estar de “cabeça quente” após a eliminação.