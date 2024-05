Ceará é o time com menor média percentual de passes certos da Série B

Após seis rodadas de disputa, o Ceará figura com uma marca negativa na Série B que chama a atenção: é o time, entre todos do torneio, com menor percentual de acerto nos passes. De acordo com o Footstats, site especializado em estatísticas, o Alvinegro de Porangabuçu possui média de 86.58% neste fundamento, o pior da competição nacional.

Além de ter o menor percentual de acerto, o Vovô também é a segunda equipe do certame que menos troca passes por jogo, com média de 278, na frente apenas da Chapecoense, que tem 238. Contra o Operário no último domingo, o time cearense apresentou números inferiores ao que costuma protagonizar: 215 passes, sendo 184 corretos (85.6%).

Diante do Operário, os principais erros aconteceram no segundo tempo. Na etapa final do duelo, o Alvinegro arriscou apenas 81 passes e acertou 62, ou seja, 76.5% de aproveitamento. Apesar do número baixo, foi neste recorte do confronto que o escrete comandado pelo treinador Vagner Mancini criou as melhores oportunidades do jogo para abrir o placar — mas faltou eficiência nas conclusões.