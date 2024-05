Executivo do Ceará, Drubscky cita dificuldade da Série B e reforça necessidade do acesso

Executivo do Ceará, Lucas Drubscky concedeu entrevista para a Rádio Clube Pontagrossense, do Paraná, no sábado, 18, e comentou sobre a dificuldade da Série B do Campeonato Brasileiro. O dirigente, que está disputando a 2ª divisão pela terceira vez na carreira, disse que a competição está mais competitiva.

“Essa é a terceira série B que estou disputando. Ano passado eu estava no Guarani, e brigamos pelo acesso até a penúltima rodada. Essa foi tida até então como uma das Séries B mais difíceis, mais complicadas. E esse ano, a nossa projeção aqui dentro, e eu converso com amigos de outros clubes que estão disputando também, é uma leitura de que está pior, pior no sentido de mais competitiva, mais igualitária ainda. Não tem como a gente falar que esse cai, esse sobe”, iniciou Drubscky.

“É uma Série B mais difícil do que foi ano passado, e a gente tem que encarar cada jogo, cada jogo da nossa vida, sem demagogia, se a gente quiser ter um objetivo maior no final do ano”, completou.