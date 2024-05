Ceará visita Operário querendo embalar terceira vitória e confirmar boa fase na Série B

Com a confiança elevada após duas vitórias seguidas, o Ceará entra em campo neste domingo, 19, para encarar o Operário, às 16 horas, no Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa-PR, pela sexta rodada da Série B. Querendo confirmar o bom momento na competição, o Alvinegro também está de olho no G4, zona que quer manter-se próximo e ingressar o quanto antes.

O duelo é inédito na história do futebol, já que as duas equipes nunca se enfrentaram em oportunidades anteriores. Em 2019, o Fantasma, como é apelidado o time do Paraná, retornou à Série B após 28 anos, mas acabou sendo rebaixado à terceira divisão em 2022, ano em que o Ceará amargou o descenso da elite nacional. Com a permanência do Vovô e o acesso do Operário, os times acabaram se encontrando na atual edição da Segundona.