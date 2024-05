Há oito meses no Ceará, Mancini é o técnico mais longevo desde 1ª passagem de Guto

Em seus 36 jogos pelo Vovô, são 13 vitórias, 10 derrotas e 16 empates. Além disso, conquistou o título do Campeonato Cearense após seis anos

O técnico Vagner Mancini completou recentemente oito meses à frente do comando do Ceará. Desde agosto de 2023 em Porangabuçu, o treinador é mais longevo no Vovô desde Guto Ferreira.

Até então, o posto era ocupado por Tiago Nunes, que ficou no Ceará por 32 jogos, entre agosto de 2021 e março de 2022. Foi demitido após eliminação na Copa do Nordeste 2022.

Já Guto, líder dessa lista, passou 94 partidas na sua primeira passagem, durante março de 2020 até agosto de 2021. No período, fez a melhor campanha da equipe na Série A do Brasileiro.