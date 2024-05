Sem Mugni, Ceará embarca para encarar o Operário pela Série B; veja relacionados

A delegação do Ceará embarcou nesta sexta-feira, 17, para Ponta Grossa, no Paraná, onde encara o Operário no domingo, 19, pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 16 horas no Estádio Germano Kruger.

Ao todo, 22 jogadores do elenco alvinegro foram relacionados e viajaram para o confronto. As ausências ficaram por conta do goleiro Maycon Cleiton, dos meias Lucas Mugni e Guilherme Castilho, e do atacante — estes dois últimos citados por suspensão.