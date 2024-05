Ramon vê "excesso de querer ajudar" em número de cartões do Ceará, mas cobra equilíbrio

Ramon Menezes, zagueiro do Ceará, comentou sobre o alto número de cartões do time na Série B Crédito: Israel Simonton/Ceará SC

“A gente fala sim sobre isso. Tudo tem um lado bom e um lado ruim. O lado ruim é que ficamos com um a menos, mais difícil na marcação. Mas vamos ver pelo lado bom também. Se estamos tendo expulsões eu acho que é porque estamos com excesso de querer ajudar a equipe. Se o Lourenço não faz a falta, poderíamos tomar o gol e sofrer no final do jogo. A do Matheus foi quase a mesma coisa, uma falta como último homem. O Saulo foi defender nosso gandula”, explicou. + Confira mais notícias do Ceará Sporting Club Apesar disso, Ramon Menezes enfatizou que tudo em excesso “acaba atrapalhando” e que o time precisa ter mais tranquilidade e equilíbrio nos próximos confrontos para que a equipe não volte a ter jogadores expulsos ou amarelados em demasia.